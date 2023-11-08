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О чем в интервью "Известиям" говорил Касым-Жомарт Токаев

О чем в интервью "Известиям" говорил Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью российской газете "Известия". Токаев говорил о сотрудничестве с Россией в преддверии визита президента Путина, о транспортировке российского газа, инвестициях, о ШОС и др., сообщает Zakon.kz.

О предстоящих переговорах с Путиным Токаев отметил, что лидерам России и Казахстана всегда есть что обсудить. В этот раз в Астане они обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. "Мы планируем обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации".

Отдельным пунктом программы визита Владимира Путина в Астану станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

"В текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков".

Токаев отметил, что в Казахстане заинтересованы в полноценном использовании транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа. "Газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон".

По поводу АЭС в РК Токаев отметил, что есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране... "С другой стороны, у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона... Окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума.

Токаев также рассказал о суммах инвестиций из России в Казахстан. "Представители бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд, а валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан превысил $20 млрд. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд".

Он отметил, что сейчас идут переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций. "В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников".

Токаев заявил, что коридор "Север – Юг" может стать одним из локомотивов экономического развития. "Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

Токаев назвал условия установления долгосрочного мира после конфликтов. "Для достижения долгосрочного устойчивого мира в условиях болезненного процесса формирования многополярности необходимы готовность к уступкам и твердая приверженность нормам международного права, а также решение всех споров на основе Устава ООН". Президент, отметил, что в наше время довольно сложно оставаться оптимистом, однако он убежден, что скоро глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира".

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Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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