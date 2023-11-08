Токаев рассказал, как восстановить стабильность в мире

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос российских журналистов о своем видении будущего, отметил, что в наше время довольно сложно оставаться оптимистом, однако он убежден, что скоро глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира", сообщает Zakon.kz.

В интервью российским "Известиям" Токаев отметил, что он верит в то, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий – это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт – один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики.

"Я твердо убежден, что любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН. Этот документ был принят мировым сообществом после самой кровопролитной войны в истории человечества. Во избежание повторения таких трагедий были приняты единые, однозначно трактуемые правила игры на международной арене. Это была большая победа принципов гуманизма и человеколюбия. Лучшего рецепта преодоления конфликтов мир пока не придумал. Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов. Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем", – сказал Токаев.

Казахстанский лидер заявил, что для создания гармоничной мировой экономики страны Глобального Юга и Глобального Севера должны прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества. Центральную роль в этом сложном процессе должна играть ООН. В настоящее время она остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющая все человечество.

"Полагаю, что настало время для того, чтобы сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности", – заявил Токаев.

Он также отметил необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава. Токаев напомнил, что малые и средние страны исторически несли ответственность за международную стабильность, создавая мосты между великими державами. Важно, чтобы голоса таких государств в рамках Совета Безопасности звучали все более весомо и играли значимую роль в обеспечении мира и безопасности.

"Напомню, что на последних Саммитах ШОС и БРИКС мною была предложена Инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Она нацелена на достижение эффективного прогресса в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, построении демократического и рационального политического и экономического международного порядка. Кардинальный пересмотр стереотипов в пользу сотрудничества позволит восстановить доверие, укрепить реализацию существующих международных обязательств, а также выработать конкретные меры для содействия глобальному устойчивому развитию и решения актуальных проблем мировой политики.

"Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества", – еще раз повторил Токаев.

Ранее в интервью "Известиям" президент РК назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности. Он также рассказал, что Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа. И заявил, что коридор "Север-Юг" вступает в конкуренцию за контроль над логистикой в мире.



