Токаев: Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане заинтересованы в полноценном использовании транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа, сообщает Zakon.kz.

В интервью российским "Известиям" Токаев отметил, что газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского "голубого топлива" отвечают интересам всех участвующих сторон.

По его словам, запущенный 7 октября проект будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана, укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.

Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа. Касым-Жомарт Токаев

Так, 1 ноября на Международном газовом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Казахстана и "Газпромом", направленное на выработку и реализацию долгосрочных, с горизонтом до 15 лет, планов взаимовыгодного партнерства.

Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают и в нефтяной сфере. В нашей стране успешно работают такие российские концерны, как "Лукойл" и "Татнефть".

"Транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в наших топливно-энергетических комплексах. Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум). Аналогично российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти", – заключил Токаев.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил в интервью российским "Известиям" и в преддверии визита президента России Владимира Путина, что у Казахстана с Россией всегда есть что обсудить. Повестка этой предстоящей встречи традиционно весьма обширна. Она затронет вопросы двустороннего торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассказывая о перспективах развития некоторых крупных проектов, Токаев отметил сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Он заявил, что коридор "Север-Юг" вступает в конкуренцию за контроль над логистикой в мире.