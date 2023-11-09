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Генеральное консульство России откроют в Актау

Российское консульство откроют в Актау Фото: пресс-служба правительства РК
Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Акорде 9 ноября анонсировал открытие генконсульства России в Актау, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что это расширит дипломатическое взаимодействие двух стран.

"В ближайшее время планируется открыть генеральное консульство России в Актау. В этом году сеть представительств Казахстана на территории России пополнилось генеральным консульством в Екатеринбурге. Открыты генеральные консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске".Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев добавил, что Россия – безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом, работающих в Казахстане.

"В нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч российских компаний. Прямые инвестиции, по нашей оценке, превысили 20 млрд долларов. За последние два года вложено порядка 3,5 млрд долларов. Объем казахстанских инвестиций достиг 6 млрд долларов. Активно продвигается сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию нашей страны вывели его на новый уровень".Касым-Жомарт Токаев

Президент Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи принимают участие в работе форума, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны. В рамках визита планируются переговоры лидеров двух стран, на которых обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

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Россия Токаев Касым-Жомарт Актау Казахстан
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