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Токаев увидел добрый знак на небе во время прилета Путина

Токаев увидел добрый знак на небе во время прилета Путина Фото: akorda.kz
9 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде поприветствовал президента России Владимира Путина. Он также рассказал о необычном явлении, которое увидел на небе во время прибытия в аэропорт Астаны российского лидера, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что рад вновь приветствовать Владимира Путина в Астане.

"Я рад вновь приветствовать вас в нашей столице – в Астане. Сегодня, когда рано утром вы прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд – редкое явление. Я сегодня обратил внимание всех людей, кто присутствовали на встрече в аэропорту. Я полагаю, что это очень хороший добрый знак", – указал Токаев.
Токаев увидел добрый знак в приезде Путина

Фото: akorda.kz

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года. Борт президента РФ приземлился в столичном аэропорту. Акорда опубликовала в Telegram-канале видео, в котором показала, как Касым-Жомарт Токаев встретил своего российского коллегу.

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Россия Астана Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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