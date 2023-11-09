Токаев увидел добрый знак на небе во время прилета Путина

Фото: akorda.kz

9 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде поприветствовал президента России Владимира Путина. Он также рассказал о необычном явлении, которое увидел на небе во время прибытия в аэропорт Астаны российского лидера, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что рад вновь приветствовать Владимира Путина в Астане. "Я рад вновь приветствовать вас в нашей столице – в Астане. Сегодня, когда рано утром вы прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд – редкое явление. Я сегодня обратил внимание всех людей, кто присутствовали на встрече в аэропорту. Я полагаю, что это очень хороший добрый знак", – указал Токаев. Фото: akorda.kz Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года. Борт президента РФ приземлился в столичном аэропорту. Акорда опубликовала в Telegram-канале видео, в котором показала, как Касым-Жомарт Токаев встретил своего российского коллегу. Читайте также В Карагандинской области помогают открыть свое дело людям с инвалидностью Как развивают индустриальную зону Сарани Скляр: Россияне будут строить ТЭЦ под ключ

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