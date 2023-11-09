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Расширить сотрудничество на Байконуре предложил Путин

Казахстан Россия Байконур Фото: пресс-служба космодрома "Байконур"
Владимир Путин на встрече с Касым-Жомартом Токаевым заявил, что хочет расширить сотрудничество с Казахстаном на космодроме "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Он считает важным, что России и Казахстану удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований.

"Продолжается совместная эксплуатация космодрома "Байконур". Очень бы хотелось перейти к расширению сотрудничества. Дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов. Над этим нужно думать и над этим нужно обязательно поработать с двух сторон".Владимир Путин

Президент Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны. В рамках визита планируются переговоры лидеров двух стран, на которых президенты обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

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