Расширить сотрудничество на Байконуре предложил Путин

Владимир Путин на встрече с Касым-Жомартом Токаевым заявил, что хочет расширить сотрудничество с Казахстаном на космодроме "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Он считает важным, что России и Казахстану удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований.

"Продолжается совместная эксплуатация космодрома "Байконур". Очень бы хотелось перейти к расширению сотрудничества. Дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов. Над этим нужно думать и над этим нужно обязательно поработать с двух сторон". Владимир Путин

Президент Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны. В рамках визита планируются переговоры лидеров двух стран, на которых президенты обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какое значение имеет официальный визит Владимира Путина в Астану. Он указал на символичность даты приезда президента России в Казахстан.