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Политика

Токаев предложил Сингапуру расширить сотрудничество в сфере ИИ и цифровизации

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 19:45 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со Старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, инвестиции, транспорт, цифровизацию и искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Глава государства также рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях, направленных на дальнейшее совершенствование государственного управления и политической системы, в основе которых заложен принцип "Сильный президент, влиятельный Курултай и подотчетное правительство".

Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяют особое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата и защите прав иностранных инвесторов.

По его словам, в нашей стране уже успешно работает ряд сингапурских компаний и фондов, в том числе PSA International, Temasek Holdings и другие. Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

"Мы приняли решение о строительстве нового современного аэропорта в Астане в целях удовлетворения растущих потребностей в развитии авиационного хаба. В этой связи особый интерес для нас представляет передовой опыт Сингапура. Аэропорт Чанги, являясь признанным "золотым стандартом" мировой авиации, олицетворяет высокий уровень эффективности, передовые инновации и безупречное качество обслуживания. Мы намерены использовать этот опыт при реализации нового проекта и вывести двустороннее сотрудничество в авиационной сфере на новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил также активизировать взаимодействие между Казахстаном и Сингапуром в области искусственного интеллекта и цифровизации.

"Казахстан – цифровая страна. Стремительный рост Казахстана как лидера в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта обусловлен проводимой государством структурной реформой. Мы создали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявили 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта", – сообщил он.

Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун поблагодарил президента за возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и отметил значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии.

"Поздравляю Вас с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы поддерживаем проводимые под Вашим руководством масштабные политические реформы. Наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. Отмечаем растущий интерес казахстанских компаний к выходу на рынок Сингапура. В этой связи последовательно расширяется договорно-правовая база. С удовлетворением отмечаю ратификацию Договора о взаимной защите инвестиций и Соглашения о торговле услугами и инвестициях", – сказал Ли Сянь Лун.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам наращивания связей в сферах экономики, транспорта, логистики, развития "умных" городов, сельского хозяйства, критических минералов и туризма.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.

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Канат Болысбек
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