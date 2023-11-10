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Токаев провел заседание Совета Безопасности

Токаев провел заседание Совета Безопасности Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности РК. Совбез обсудил стратегические риски, связанные с реализацией транспортно-логистического потенциала страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 10 ноября, руководители госорганов и национальных компаний доложили президенту о том, как решают системные проблемы по комплексу направлений, среди которых железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, а также трубопроводный транспорт.

"Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному коридору, а также расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции. Это требует снятия инфраструктурных ограничений и других барьеров, повышения качества транспортно-логистических услуг, совершенствования системы тарифообразования", – говорится в сообщении.

Особое внимание на заседании Совбеза уделили:

  • синхронизации развития промышленности, экспорта и транзитного потенциала;
  • внедрению современных стандартов инфраструктурного строительства;
  • обеспечению мультипликативного эффекта для экономики от транспортно-логистической отрасли.

Выслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев дал правительству конкретные поручения.

В октябре президент также проводил заседание Совета Безопасности, на котором поручил обеспечить население доступным продовольствием.

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