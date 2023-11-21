Казахстан увеличит экспорт товаров в Венгрию

Накануне министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу побывал в Венгрии, где принял участие в шестом заседании Казахстанско-венгерского Стратегического совета, в рамках которого стороны договорились об увеличении экспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заседание Казахстанско-венгерского Стратегического совета в шестой раз состоялось в Венгрии. Сопредседателем с венгерской стороны является министр финансов Венгрии Михай Варга.

В рамках встречи Казахстан и Венгрия обсудили наиболее важные вопросы отношений двух стран. В частности, вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.





Фото: пресс-служба МИД РК





Стороны договорились объединить усилия в реализации крупных совместных проектов, диверсификации и увеличении взаимной торговли. Казахстан подтвердил намерение по увеличению номенклатуры экспортных товаров на 95 наименований суммой около 700 млн долларов США.

В рамках Стратегического совета также состоялся Казахстанско-венгерский форум по управлению водными ресурсами. Эксперты договорились провести совместные мероприятия профильных министерств по решению актуальных задач по водной проблематике.





Фото: пресс-служба МИД РК





"Наши страны не имеют нерешенных вопросов благодаря исключительно близким и доверительным контактам на политическом уровне, плодотворному сотрудничеству между деловыми кругами, а также культурным и межчеловеческим связям". Мурат Нуртлеу





Фото: пресс-служба МИД РК





Глава МИД Казахстана также провел двусторонние встречи с главой венгерской компании "Globalia" Габором Шаги и президентом инвестиционного фонда "Equilibrium Capital" Петером Надь, осуществляющим свою деятельность на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

