Токаев подтвердил готовность создать условия для корейских компаний на рынке Казахстана

По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность президенту Юн Сок Ёлю за то, что он принял приглашение посетить нашу страну, передает Акорда.

Лидер Казахстана также заявил, что есть все основания считать сегодняшний день знаменательным в истории казахско-корейской дружбы.

"Мы придаем особое значение государственному визиту президента Кореи, который стал еще одним свидетельством динамичного характера двусторонних отношений. Я высоко оцениваю сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии расширенного стратегического партнерства, определили новые направления взаимодействия. Самое главное, мы подтвердили, что всегда будем поддерживать друг друга", – отметил он.

Токаев подчеркнул, что страны уделяют особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей. Сегодня Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана.

"За период до прошлого года объем инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны высказали заинтересованность в увеличении данного показателя. В Казахстане функционирует более 700 компаний с корейским капиталом. В их числе можно назвать такие крупные корпорации, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco, которые успешно работают в нашей стране. Мы с президентом Юн Сок Ёлем договорились укрепить наше всестороннее сотрудничество, прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация. В настоящее время компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию на базе парогазовой установки. Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Компания GL Ralpha намерена построить биофармацевтический завод в Астане, – сказал президент.

В ходе переговоров также был рассмотрен вопрос совместной разведки и добычи редкоземельных металлов. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана. По его мнению, для реализации таких планов созданы конкретные механизмы. Сформирована рабочая группа для развития взаимодействия между межправительственной комиссией, Деловым советом и бизнес-сообществом. Эти структуры будут способствовать укреплению двусторонних экономических связей.

По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.

"В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане", – сказал Токаев.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей.

"Корейской диаспоре, проживающей в Казахстане, будет оказана необходимая поддержка в сохранении и развитии языка. С этой целью мы договорились о проведении регулярных культурных мероприятий в наших странах. В настоящее время граждане Казахстана могут пребывать в Корее без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямое авиасообщение по маршруту Астана – Сеул. Увеличение количества рейсов, несомненно, укрепит связи между нашими странами", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, обсудили глобальные процессы.

"Мы выразили общую обеспокоенность в связи с происходящими по всему миру конфликтами. Была подчеркнута необходимость разрешения любых конфликтов путем диалога и дипломатии, на основе неукоснительного соблюдения Устава ООН и норм международного права. Мы рассмотрели возможности совершенствования подходов к обеспечению глобальной безопасности и мира", – подытожил лидер Казахстана.

Утром 12 июня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

Позднее Токаев рассказал о роли 120 тысяч этнических корейцев, живущих в Казахстане. Подробнее читайте здесь.