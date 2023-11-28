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Как Токаев встретил президента Того

Как Токаев встретил президента Того Фото: akorda.kz
28 ноября 2023 года в Астану с официальным визитом прибыл президент Тоголезской Республики, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, в резиденции состоялась торжественная церемония встречи президента.

Как Токаев встретил президента Того

Фото: akorda.kz

Как Токаев встретил президента Того

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций.

Как Токаев встретил президента Того

Фото: akorda.kz

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того.

Как Токаев встретил президента Того

Фото: akorda.kz

Как Токаев встретил президента Того

Фото: akorda.kz

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Ранее в Акорде уточняли, что в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.

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