Как Токаев встретил президента Того
По данным Telegram-канала Акорды, в резиденции состоялась торжественная церемония встречи президента.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций.
Фото: akorda.kz
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
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Ранее в Акорде уточняли, что в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.