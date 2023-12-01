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Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия

Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Цитату из выступления главы государства опубликовали в Telegram-канале Акорды.

"Действительно, по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что Казахстан активно поддерживает частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии.

"Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги".Касым-Жомарт Токаев

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