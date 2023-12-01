Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Цитату из выступления главы государства опубликовали в Telegram-канале Акорды. "Действительно, по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода". Касым-Жомарт Токаев Он отметил, что Казахстан активно поддерживает частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии. "Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги". Касым-Жомарт Токаев Читайте также Токаев высказался о глобальном кризисе Токаев о повышении температуры до 2,5 градуса: Это приведет к нехватке воды и сильной жаре в странах ЦА Токаев в Дубае: с кем встретился президент Казахстана

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