Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев в Дубае: с кем встретился президент Казахстана

Токаев в Дубае: с кем встретился президент Казахстана Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 декабря 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Акорды, в выставочный центр наш президент прибыл для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита. Он проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

Главу государства встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Токаев в Дубае: с кем встретился президент Казахстана

Фото: akorda.kz

В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.

Материал по теме

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева в своей резиденции

24 ноября 2023 года президент Казахстана побывал с рабочим визитом в Баку. Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также принял участие в первом Саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Читайте также

главы МИД РК и РФ
Нуртлеу и Лавров обсудили взаимодействие в ОБСЕ
президент РК
Токаев поздравил наследного принца Саудовской Аравии с победой на проведение EXPO-2030
С чем Касым-Жомарт Токаев поздравил Клауса Йоханниса
С чем Касым-Жомарт Токаев поздравил Клауса Йоханниса
Динара Халдарова
ООН Гутерриш Антониу Токаев Касым-Жомарт Дубай ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: