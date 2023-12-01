Токаев в Дубае: с кем встретился президент Казахстана
Как следует из сообщения в Telegram-канале Акорды, в выставочный центр наш президент прибыл для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита. Он проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата.
Главу государства встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Фото: akorda.kz
В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.
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24 ноября 2023 года президент Казахстана побывал с рабочим визитом в Баку. Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также принял участие в первом Саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).