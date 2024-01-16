"Хотите взять под контроль парламент": депутаты раскритиковали поправки Мининформа

Депутаты Мажилиса раскритиковали поправки Министерства культуры и информации по вопросам доступа к информации и общественного участия. Они опасаются, что правительство пытается взять под контроль парламент, сообщает Zakon.kz.

Законопроект презентовал вице-министр ведомства Данияр Кадиров. В документе есть норма, предусматривающая, что законодательные инициативы депутатов должны проходить экспертизу в правительстве. Депутаты посчитали, что это противоречит формуле Касым-Жомарта Токаева: "Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство".

"Вы сейчас хотите сделать подотчетным парламент. По сути сейчас вы ограничиваете, стараетесь взять под контроль не депутатов, а волеизъявление народа. Конституция пока такая, какая она есть. Если даже взять Конституцию, конституционный закон о парламенте, о Мажилисе, наш внутренний регламент, нормативный акт – вы сейчас хотите вот это все нивелировать, все отменить и сделать так как удобно правительству. Вот эта активность понятна, что активность парламента сегодня, видимо, беспокоит правительство, но вы хотите сейчас взять под контроль деятельность депутатов. Это один момент. Я думаю, что депутаты здесь выскажем единую позицию: однозначно это не пройдет в парламенте". депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов

Раскритиковал Магеррам Магеррамов и попытку министерства взять на себя полномочия по госконтролю в вопросах доступа к информации.

"Вы сказали, что берете под контроль, потому что люди сразу обращаются в суд, но у нас по Конституции каждый имеет право на судебную защиту. Вы хотите и народ здесь ограничить, не общаться в суд, сразу идти к вам? Почему в Конституции дается право, а вы сейчас хотите взять под контроль, потому что они сразу бегут в суд? У них есть такое право – идти в суд и обращаться за судебной защитой. Статья 13 Конституции". Магеррам Магеррамов

Вице-министр юстиции Алма Муканова, которая тоже участвовала в разработке, заверила, что никто на права депутатов не посягает.

"Встречались такие законопроекты, которые затягивались только от того, что затягивалась процедура анализа регуляторного воздействия со стороны уполномоченных органов. Поэтому мы в данном случае хотели процедурно обязать, во-первых, уполномоченный госорган, сказать, что, если депутатские инициативы такие поступают, чтобы сроки были регламентированы, во-вторых, чтобы эта обязательность процедуры также была предусмотрена. Касательно того, что принимать, не принимать, конечно, в данном случае здесь прерогатива исключительно депутатов парламента, в данном случае на конституционные полномочия и права депутатов никакого покушения со стороны не было". Алма Муканова

Магеррам Магеррамов скептически отнесся к этому объяснению.

"Даже когда мы законопроект на МВК к приходит, вы не можете нас ограничить. Вы просто рассматриваете, даете рекомендации. Поэтому, давайте, тогда мы сделаем отдельную статью, где обяжем госорганы, что в такой-то срок они должны давать (заключения, – Прим. Ред.). Но эта статья к тому, что вы сказали, не имеет никакого отношения". Магеррам Магеррамов

Депутат Каракат Абден считает, что в этом вопросе возникло недопонимание и ошибка в формулировках.

"Критика – это абсолютно нормально. Это презентация законопроекта. Какие-то вещи могут быть неправильно поняты. Я полагаю, что уполномоченный орган не преследовал цель как-то ограничить деятельность депутатов. Но читается именно так. Депутаты правы, что этот основной принцип влиятельного парламента нарушится. Получится, что парламент будет подконтролен правительству, если понимать так, как написано в законопроекте. Поэтому здесь есть недопонимание в самой формулировке". Каракат Абден

Она отметила, что поправки по доступу к информации необходимы, потому что госорганы продолжают закрываться от общественности.

"Как бы мы не создавали общественные советы, как бы не требовали открытости. Тот же бюджет. На протяжении пяти лет говорится, что бюджет каждого госоргана должен быть открыт, доступен на их сайтах, порталах. До сих пор этого не происходит. Причем и в центральных госорганах, и на местах. Это требование общественности и требование времени". Каракат Абден

В конце 2023 года Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции норму закона о доступе к информации. Закон приняли для реализации конституционного права на свободное получение и распространение информации. В нем закрепили понятие доступа к информации – "гарантированное государством, закрепленное в Конституции и законах РК право каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом".

