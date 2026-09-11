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Политика

Токаев произвел кадровую перестановку в Совете Безопасности Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:04 Фото: akorda.kz
Распоряжениями президента Касым-Жомарта Токаева произведен ряд кадровых назначений в Аппарате Совета Безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

Согласно опубликованным данным:

  • Суханов Александр Владимирович назначен заведующим Аналитическим отделом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
  • Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
  • Аймашев Марат Максутович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
  • Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

Ранее президент сменил двух послов Казахстана.

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Канат Болысбек
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