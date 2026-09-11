Токаев произвел кадровую перестановку в Совете Безопасности Казахстана

Распоряжениями президента Касым-Жомарта Токаева произведен ряд кадровых назначений в Аппарате Совета Безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

Согласно опубликованным данным:

Суханов Александр Владимирович назначен заведующим Аналитическим отделом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

назначен заведующим Аналитическим отделом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Аймашев Марат Максутович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

Ранее президент сменил двух послов Казахстана.