Токаев произвел кадровую перестановку в Совете Безопасности Казахстана
Фото: akorda.kz
Распоряжениями президента Касым-Жомарта Токаева произведен ряд кадровых назначений в Аппарате Совета Безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.
Согласно опубликованным данным:
- Суханов Александр Владимирович назначен заведующим Аналитическим отделом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Аймашев Марат Максутович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.
Ранее президент сменил двух послов Казахстана.
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