Токаев о Бектенове: Это опытный госслужащий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса 6 февраля 2024 года объяснил, почему предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана, передает Zakon.kz.

Президент отметил, что перед Казахстаном стоят масштабные цели и задачи, и для того, чтобы развиваться и достигать прогресса, нужен новый взгляд.

"Поэтому будет менять состав правительства, будут новые назначения, новые лица. И согласно статье 44 пп 3 Конституции РК, на должность премьера предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича. Кандидатура предложена партией Amanat. Это опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями, он трудолюбив. Поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач". Касым-Жомарт Токаев

Кандидатуру Олжаса Бектенова ранее предложила на пост премьера партия парламентского большинства Amanat.

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Кроме того, Токаев объяснил, почему принял отставку правительства под руководством Алихана Смаилова. По словам президента, правительство должно играть новую, важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги.