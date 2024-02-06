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Токаев о Бектенове: Это опытный госслужащий

Токаев о Бектенове Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса 6 февраля 2024 года объяснил, почему предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана, передает Zakon.kz.

Президент отметил, что перед Казахстаном стоят масштабные цели и задачи, и для того, чтобы развиваться и достигать прогресса, нужен новый взгляд.

"Поэтому будет менять состав правительства, будут новые назначения, новые лица. И согласно статье 44 пп 3 Конституции РК, на должность премьера предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича. Кандидатура предложена партией Amanat. Это опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями, он трудолюбив. Поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач".Касым-Жомарт Токаев

Кандидатуру Олжаса Бектенова ранее предложила на пост премьера партия парламентского большинства Amanat.

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Токаев объяснил, почему принял отставку правительства

Кроме того, Токаев объяснил, почему принял отставку правительства под руководством Алихана Смаилова. По словам президента, правительство должно играть новую, важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги.

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