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События

Министр внутренних дел Ержан Саденов отчитался перед президентом

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 15:49 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 5 октября 2026 года, министр доложил президенту о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

"Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что за девять месяцев текущего года преступность снизилась на 15%. В абсолютных цифрах это более чем на 11 тысяч преступлений меньше, чем годом ранее. Cнижение отмечается по наиболее опасным видам преступлений, правонарушениям в общественных местах, на улицах, в семейно-бытовой сфере, среди несовершеннолетних и ранее судимых лиц", – говорится в сообщении.

Глава государства также проинформирован о том, что раскрыто более 2,5 тыс. преступлений прошлых лет. Современные инструменты криминалистики, включая ДНК-исследования, позволяют устанавливать причастных к преступлениям многолетней давности.

Ержан Саденов доложил, что сегодня общество само не приемлет нарушения правопорядка: граждане активно помогают полиции поддерживать Закон и Порядок. С начала года по сообщениям граждан, волонтеров и общественных помощников пресечено более 12 тысяч административных правонарушений и раскрыто 357 преступлений.

"Обеспечению неотвратимости наказания способствует взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Установлено местонахождение 1039 разыскиваемых лиц. За пределами страны задержаны 154 разыскиваемых. По запросам иностранных государств в Казахстане выявлены и задержаны 537 преступников", – рассказал Саденов.

Он также доложил, что по уголовным делам, расследуемым МВД, с начала года возмещено 49 млрд тенге – на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 6,5 млрд тенге из этих денег вернули потерпевшим от интернет-мошенничества. Число таких преступлений при этом снизилось на 21%. Заблокировано 8,7 тыс. мошеннических и фишинговых сайтов, предотвращено 187 млн мошеннических звонков.

"Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о развитии цифровых инструментов обеспечения общественной безопасности. С помощью сети видеонаблюдения распознаны и задержаны более 2,2 тыс. лиц. Цифровые решения активно применяются и для обеспечения безопасности на дорогах. В сочетании с усилением профилактики эти меры способствовали снижению количества ДТП на 5%. Число погибших уменьшилось на 16%, травмированных – на 7%", – отметил министр.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Сегодня, 5 октября 2026 года, президент также выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, и поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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