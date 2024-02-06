Бектенов провел первый телефонный разговор с зарубежным коллегой после назначения

Премьер-министры Казахстана и России провели телефонный разговор, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы кабмина Казахстана.

"В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба премьера подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для России и Казахстана.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов. На пленарном заседании Мажилиса Парламента с участием президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова утвердили на пост. Кандидатуру Бектенова после консультации с главами парламентских фракций внес на рассмотрение Мажилиса президент. В поддержку Олжаса Бектенова высказались 69 депутатов, семеро воздержались.



Касым-Жомарт Токаев подписал официальный указ о назначении Олжаса Бектенова премьером. Глава государства охарактеризовал нового главу правительства как опытного госслужащего. До этого назначения Олжас Бектенов руководил Администрацией президента, ранее возглавлял Антикор.