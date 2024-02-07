Дуйсенова: Отставка правительства была инициативой экс-премьера

В кулуарах правительства 7 февраля заместитель премьер-министр Тамара Дуйсенова рассказала, что экс-глава Кабмина Алихан Смаилов сам изъявил желание уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что отставка правительства была инициативой Алихана Смаилова.

"Экс-премьер-министр Алихан Смаилов свое предложение опубликовал, его услышали. И в этой связи ответ вы уже получили". Тамара Дуйсенова

На вопрос о том, советовался ли он со своими заместителями по этому поводу, Тамара Дуйсенова не ответила.

Журналисты поинтересовались, в чем был смысл отставки, учитывая, что большинство министров сохранили свои посты.





"Этот вопрос, наверное, не ко мне. Есть оценка, которую вы сегодня услышали. Где-то мы смогли реализовать, где-то не смогли. И потом, сегодня стоит очень большая задача, как сказали, по модернизации экономики, ее динамике. Поэтому глава государства решил, что нужно дать новый импульс этой работе". Тамара Дуйсенова

5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. 6 февраля новым премьер-министром стал Олжас Бектенов. 7 февраля президент провел расширенное заседание с новым правительством. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

