Кадровые перестановки произошли в Мажилисе

В Мажилисе Парламента Казахстана произошли небольшие перестановки: на смену одним депутатам пришли другие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодняшнее пленарное заседание палаты открыл председатель Ерлан Кошанов. До этого мероприятие модерировал его заместитель Альберт Рау, так как спикер был на больничном из-за коронавируса.

Первым он вынес на рассмотрение палаты вопрос о прекращении полномочий Мади Такиева в качестве депутата Мажилиса в связи с переходом на другую работу. Напомним, он возглавил Минфин.

Палата единогласно поддержала его.

Депутат Татьяна Савельева возглавила Комитет Мажилиса по финансам и бюджету, сменив на этой должности Мади Такиева. Она до этого была секретарем этого комитета.

Кроме того, сегодня дал присягу служить народу Казахстана новый депутат от партии Respublica Айтуар Кошмамбетов. Он занял вакантное место, которое появилось после ухода Динары Шукижановой.