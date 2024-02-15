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Габит Сыздыкбеков попросил шымкентцев проявить терпение

Габит Сыздыкбеков попросил шымкентцев проявить терпение Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков обратился к жителям городам с просьбой. Свое заявление он опубликовал на личной странице в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В публикации, размещенной 14 февраля 2024 года, глава города уточнил, что все предложения от горожан, связанные с развитием Шымкента, а также актуальные вопросы, находятся в центре внимания.

"Я читаю ваши сообщения и комментарии, и не оставлю без внимания ни один вопрос. Изучение некоторых из них требует определенного времени. Поэтому прошу проявить терпение и понимание, моими коллегами обратная связь будет предоставлена в обязательном порядке".Габит Сыздыкбеков

Также сказано, что в настоящее время районные акиматы и управления рассматривают поступившие обращения.

"Я всегда открыт к диалогу и буду рад вашим идеям и предложениям", – заключил он.

16 января 2024 года Сыздыкбеков был на приеме у президента Касым-Жомарта Токаева. На встрече аким представил отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за 2023 год.

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Анастасия Московчук
Габит Сыздыкбеков Шымкент
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