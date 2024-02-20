Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 21 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в ходе визита Токаев примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.

"Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Сербии. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.