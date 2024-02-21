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Токаев оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности

встреча с президентом Фото: Акорда
Токаев принял генерального директора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова. Президенту Казахстана была представлена информация о перспективах реализации совместных проектов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в частности, компания "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "КазМунайГазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнеров нашей страны в энергетической отрасли.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань.

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