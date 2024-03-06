Тасмагамбетов и Кошанов обсудили расширение взаимодействия в формате ОДКБ

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане встретился с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала ОДКБ.

"6 марта 2024 года в Астане состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Собеседники обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов, связанных с совершенствованием системы коллективной безопасности и расширением взаимодействия в формате ОДКБ", – говорится в сообщении.

Большое внимание было уделено мероприятиям по линии Парламентской ассамблеи в рамках председательства Казахстана в организации, запланированным на текущий год.

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1 января 2024 года председательство в Организации договора о коллективной безопасности перешло к Казахстану.