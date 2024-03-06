Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тасмагамбетов и Кошанов обсудили расширение взаимодействия в формате ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 19:11 Фото: msupress.com
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане встретился с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала ОДКБ.

"6 марта 2024 года в Астане состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Собеседники обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов, связанных с совершенствованием системы коллективной безопасности и расширением взаимодействия в формате ОДКБ", – говорится в сообщении.

Большое внимание было уделено мероприятиям по линии Парламентской ассамблеи в рамках председательства Казахстана в организации, запланированным на текущий год.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 19:11
Заморозку отношений Армении и ОДКБ прокомментировал казахстанский МИД
, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 19:11

1 января 2024 года председательство в Организации договора о коллективной безопасности перешло к Казахстану.

Читайте также

Новая партия может появиться в Казахстане
Новая партия может появиться в Казахстане
Динара Халдарова
Астана Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Тасмагамбетов Имангали
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: