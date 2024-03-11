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Транскаспийский транспортный маршрут раскрывает полностью свой потенциал – Алиев

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:52 Фото: Акорда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, пишет Акорда, что Транскаспийский транспортный коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной.

"В данном случае и Казахстан, и Азербайджан демонстрируют приверженность региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями. Нас разделяет только Каспий. Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал. Были выслушаны подробные доклады членов Правительства по многим направлениям. И результаты взаимодействия и совместной деятельности, а самое главное будущие наши планы на самом деле впечатляют", – подчеркнул Ильхам Алиев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.

Алиев поблагодарил Токаева за помощь в деле восстановления Карабаха.

Токаев и Алиев провели брифинг для представителей СМИ.

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