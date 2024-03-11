Токаев возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана

Находящийся с государственным визитом в Баку президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, также Токаев принял участие в церемонии возложении венка к вечному огню на Аллее шехидов, где захоронены героические сыны азербайджанского народа, павшие во имя свободы, независимости и территориальной целостности страны.

Фото: Акорда

Аллея шехидов, расположенная на территории Нагорного парка, представляет собой братскую могилу, в которой похоронены национальные герои – жертвы трагедии 1990 года и погибшие в сражениях за Карабах.

Кроме того, пишет Акорда, глава государства также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.

Алиев поблагодарил Токаева за помощь в деле восстановления Карабаха.

После Токаев и Алиев провели брифинг для представителей СМИ.