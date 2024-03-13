Казахстанцы стали чаще судиться с госорганами

Заместитель руководителя Судебной администрации Асылбек Мусралимов на планарном заседании Мажилиса 13 марта заявил, что сейчас казахстанцам стало легче судиться с госорганами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что до введения административной юстиции гражданам было сложно судиться с госорганами.

"Изменилась парадигма, что госорган всегда прав, и что с ним судиться бесполезно. Если до введения административной юстиции госорганы, как правило, выигрывали 85%, то есть всего 15% проигрывали, то сейчас изменилась парадигма – показатель превышает 60%", – сказал Мусралимов.

По его словам, как и предполагалось, количество административных исков начало расти. Cегодня оно превышает 30 тыс. дел в год.

"Устойчивый рост составляет примерно 8%. Если смотреть иски к государственным органам, если в разрезе центр – регион, то около 60% – это иски к центральным государственным органам, 40% – иски к местным исполнительным органам. Практика удовлетворяемости показала, что административная юстиция эффективно защищает права граждан", – резюмировал спикер.

Депутат Марат Башимов также отметил, что в Казахстане публично-правовые споры граждан с государственными органами ранее рассматривались общими судами в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса.

"Например, дело по спору между гражданином и госорганом, когда гражданин был не согласен с решением по переименованию улицы, ранее рассматривалось районным судом общей юрисдикции. Простому гражданину в споре противостоял мощный государственный орган с большими материальными, правовыми и информационными ресурсами, мощным телефонным правом. Стороны спора, естественно, были неравны, и, как правило, выигрывал госорган", – дополнил Башимов.

По его словам, с внедрением административной юстиции гражданину нет необходимости доказывать свою правоту.

"Бремя доказывания ложится на госорган. Кроме того, соблюдается важный принцип административного судопроизводства – это активная роль суда. Судья не ограничивается предоставленными доказательствами от сторон. Он может истребовать дополнительные сведения по своей инициативе", – заключил депутат.

18 января 2024 года Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой ЧСИ запуcтили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе.