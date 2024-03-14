Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 марта 2024 года поздравил казахстанцев с праздником Амал, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление глава государства опубликовал на странице в социальной сети Х:

"Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность".

Также он добавил: "Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие!"

Фото: akorda.kz

13 марта 2024 года заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать в новом формате.

"Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Утвержден единый логотип и направлен во все регионы", – уточнил Барлыбаев.

Фото: Telegram/ptrkkz

Также стало известно, почему тюльпаны стали главным символом Наурыза.