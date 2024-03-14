Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 09:15 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 марта 2024 года поздравил казахстанцев с праздником Амал, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление глава государства опубликовал на странице в социальной сети Х:

"Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность".

Также он добавил: "Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие!"

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 09:15

Фото: akorda.kz

13 марта 2024 года заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать в новом формате.

"Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Утвержден единый логотип и направлен во все регионы", – уточнил Барлыбаев.

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 09:15

Фото: Telegram/ptrkkz

Также стало известно, почему тюльпаны стали главным символом Наурыза.

Читайте также

Политолог
Озвучиваются инициативы – принимаются законы: Жанар Тулиндинова о значимости Национального курултая
Сыздыкбеков придумал, как избежать повторения подтоплений в Шымкенте
Сыздыкбеков придумал, как избежать повторения подтоплений в Шымкенте
Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева
Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: