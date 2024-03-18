Токаев поздравил Путина с победой
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, сообщает Zakon.kz.
В сообщении пресс-службы Акорды за 18 марта 2024 года сказано, что глава Казахстана отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.
"Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства", – говорится в публикации.
Кроме того, главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,75% протоколов Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.
Согласно различным СМИ, результат Путина – рекордный в истории современной России.
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