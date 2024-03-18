Токаев поздравил Путина с победой

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы Акорды за 18 марта 2024 года сказано, что глава Казахстана отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.

"Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства", – говорится в публикации.

Кроме того, главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,75% протоколов Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.

Согласно различным СМИ, результат Путина – рекордный в истории современной России.