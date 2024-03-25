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Имангали Тасмагамбетов: ОДКБ нужны совместные инструменты противодействия терроризму

Тасмагамбетов призвал страны ОДКБ создать инструменты противодействия терроризму, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 19:46 Фото: odkb-csto.org
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что терроризм используется в гибридной войне, провоцирует межэтническую, межрелигиозную рознь, поэтому странам – членам ОДКБ нужны инструменты противодействия этому явлению, сообщает Zakon.kz.

Об этом Имангали Тасмагамбетов, комментируя теракт в "Крокус сити холле", заявил в интервью РИА Новости. 

"Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами – членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе", – отметил генсек ОДКБ. 

Вместе с тем он добавил, что современные государства так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы.

"Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением", – заключил Имангали Тасмагамбетов.

22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". После теракта Путин обратился к россиянам. 23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

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