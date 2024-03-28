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Токаев обозначил одну из глобальных проблем

Токаев обозначил одну из глобальных проблем, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:32 Фото: akorda.kz
Во время выступления на пленарной сессии Боаоского азиатского форума Касым-Жомарт Токаев остановился на ситуации с продовольственной безопасностью, сообщает Zakon.kz.

По его словам, почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия.

Продолжая речь, Токаев заявил, что Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности.

"Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий".Касым-Жомарт Токаев

Также президент указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.

Он уточнил, что крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов.

"В их число входит Транкаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый "Срединный коридор", который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил три миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора "Север – Юг".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, лидер Казахстана считает важным укрепление технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", выдвинутую Китаем.

В заключении Касым-Жомарт Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IТ-проектов.

Ранее Токаев назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем. По словам нашего президента, сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого наша страна стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии.

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Токаев выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума
, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:32

Утром 28 марта 2024 года Токаев прилетел в Китай. Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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