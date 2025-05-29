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Политика

Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:47 Фото: akorda.kz
В рамках Международного форума Астана глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Об этом 29 мая 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.

Фото: akorda.kz

Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:47
С кем встретился Касым-Жомарт Токаев на полях AIF-2025

Ранее, выступая на Astana International Forum, Касым-Жомарт Токаев заявил, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. Президент Казахстана также высказался о роли средних держав и призвал к содержательному международному диалогу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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