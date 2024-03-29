Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Бурятии приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэра столицы

Бурятия, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:22 Фото: Telegram/Народный Хурал Бурятии
28 марта народный хурал Бурятии принял законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ, сообщает Zakon.kz.

Народный хурал Республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающий отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Поправку поддержали 54 депутата, шесть были против, один воздержался. Об этом говорится в официальном Telegram-канале хурала.

Голосование, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:22

Фото: Telegram/Народный Хурал Бурятии

Теперь желающие стать мэром подают документы в конкурсную комиссию. В случае одобрения кандидатура выносится на голосование в Улан-Удэнский городской совет, и выбирать мэра будут депутаты горсовета из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса.

"В настоящее время прямые выборы в региональных столицах остались только в четырех субъектах России. В их числе Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск. Концепция законопроекта соответствует положениям федерального законодательства. Помимо этого отмена выборов позволит сэкономить Бурятии в нынешнем году 16 млн рублей".Руководитель администрации главы Бурятии Алдар Гулгенов
Депутаты, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:22

Депутаты хурала, фото: Telegram/Народный Хурал Бурятии

23 марта президент России выступил с обращением в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Читайте также

Токаев и глава ШОС обговорили дальнейшую работу
Токаев и глава ШОС обсудили планы сотрудничества
С кем еще встретился Токаев в Китае
С кем еще встретился Токаев в Китае
Токаев объяснил свой визит в Китай
Токаев объяснил свой визит в Китай
Алия Абди
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Алматы, ураган, пробки, отключение света
Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: