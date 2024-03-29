В Бурятии приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэра столицы

28 марта народный хурал Бурятии принял законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ, сообщает Zakon.kz.

Народный хурал Республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающий отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Поправку поддержали 54 депутата, шесть были против, один воздержался. Об этом говорится в официальном Telegram-канале хурала.

Фото: Telegram/Народный Хурал Бурятии

Теперь желающие стать мэром подают документы в конкурсную комиссию. В случае одобрения кандидатура выносится на голосование в Улан-Удэнский городской совет, и выбирать мэра будут депутаты горсовета из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса.

"В настоящее время прямые выборы в региональных столицах остались только в четырех субъектах России. В их числе Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск. Концепция законопроекта соответствует положениям федерального законодательства. Помимо этого отмена выборов позволит сэкономить Бурятии в нынешнем году 16 млн рублей". Руководитель администрации главы Бурятии Алдар Гулгенов

Депутаты хурала, фото: Telegram/Народный Хурал Бурятии

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