Токаеву рассказали о состоянии боевой готовности армии Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Президент заслушал доклад о состоянии боевой готовности армии, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 1 апреля 2024 года, Жаксылыков доложил об оперативной и боевой подготовке армейских подразделений, основных усилиях, направленных на обучение органов управления и личного состава.

В ходе беседы была отмечена важность эффективного взаимодействия Вооруженных сил с центральными и местными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе в текущий противопаводковый период.

"Президент также был проинформирован об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры. Озвучена информация о запланированных на 2024 год мероприятиях в рамках председательства Казахстана в ШОС и ОДКБ, а также о проведении крупномасштабных учений, в том числе международного уровня", – говорится в сообщении.

Кроме того, главе государства было доложено о работе ведомства по военно-патриотическому воспитанию, весеннему призыву на срочную воинскую службу, мерах по повышению социального статуса военнослужащих и престижа воинской службы.

Президент отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

В завершение встречи Токаев поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее повышение боевого потенциала Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что под председательством президента состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.