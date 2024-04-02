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В парламенте Грузии обсудили отмену гендерных квот в избирательных списках

Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 08:41 Фото: Telegram/NEWSGEORGIA
30 марта в парламенте Грузии оппозиционная партия "Гирчи" предложила, а правящая партия поддержала, отмену гендерных квот в избирательных списках, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков уже зарегистрирован. По данным издания NEWSGEORGIA, поправки обсудят на ближайшем заседании бюро парламента.

Парламентарии от партии "Гирчи" считают, что механизм обязательного гендерного квотирования "лишен логического содержания" и противоречит правовым нормам. К примеру, партиям он мешает достигать своих целей и абсолютно не способствует расширению прав женщин.

"При таком искусственном вмешательстве участие женщин в политике никогда не примет серьезную форму. Цель законопроекта – помочь женщинам в политике избежать репутационного ущерба, нанесенного квотой. Гендерные квоты еще больше укрепляют существующие стереотипы в отношении женщин, затрудняя восприятие женщин как полноправных политических игроков", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это уже вторая попытка партийцев отменить квоты для женщин в пропорциональных партийных списках, которые составляются к парламентским выборам. Партия, все главные лица которой – мужчины, в 2020 году обращалась в Конституционный суд Грузии. Однако тогда иск партии не удовлетворили. Суд счел, что механизм квотирования женщин полностью соответствует демократическим принципам.

"Когда навязываешь человеку квоту, в глазах человека он воспринимается не как профессионал, а просто как принятый по квоте. Возьмем медицинскую сферу, как очень простой пример. Допустим, если вы знаете, что женщины-врачи попали в медицинские учреждения по квоте, а мужчины действительно заслужили эту профессию, кому бы вы доверили свое здоровье? Если вы подумаете об этом, вы поймете, какое влияние оказывает это ограничение на профессию. Мы на самом деле защищаем права женщин", – сказал лидер "Гирчи" Яго Хвичия.

Согласно же действующему законодательству, сейчас в партийных списках на выборах минимум каждый четвертый кандидат должен быть женщиной.

В Грузии откроется первое фермерское биокафе с полным циклом самообслуживания.

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