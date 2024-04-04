Токаев озвучил пессимистический прогноз по паводкам

4 апреля 2024 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Глава государства отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания Токаев подчеркнул: "Мы все понимаем, что это природное явление". Продолжая, президент уточнил, что произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию.

"К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.

Фото: akorda.kz

В продолжение он отметил, что проблема Казахстана состоит в том, что не хватает кадров соответствующего профиля.

"Данная ситуация обнажила эту проблему. В свое время мы упустили это направление в сфере образования. Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент поручил правительству, уполномоченным органам и акимам областей в кратчайшие сроки обеспечить строительство нового жилья и восстановление домов, подлежащих ремонту; принять меры по скорейшему восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры; контролировать ценообразование на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости в регионах, в которых произошли паводки.

Сегодня, 4 апреля 2024 года, Касым-Жомарт Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий. После он посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе.