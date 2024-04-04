Паводки-2024: МЧС Казахстана наделят новыми полномочиями по поручению президента

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана наделят новыми полномочиями по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, которое он дал 4 апреля 2024 года на заседании оперативного штаба в связи с паводковой ситуацией в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Акорды.

"Для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить Министерству по чрезвычайным ситуациям право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами. Это следует закрепить законодательно", – поручил президент.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым разработать единый алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций.

По его мнению, данный документ должен четко охватывать задачи и действия всех компетентных органов, начиная с объявления режима чрезвычайного положения и заканчивая возмещением ущерба и восстановлением имущества.

Отдельно глава государства остановился на эпидемиологической ситуации, осложнившейся в связи с массовой гибелью животных.

Также сообщается, что президент поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям.

"В весенний период следует заблаговременно проводить вывоз снега, рыхление и дробление льда на опасных участках рек, формирование стоков талой воды и другие необходимые мероприятия. В летне-осенний период обеспечить своевременную очистку, дноуглубление и спрямление русел рек, увеличение мощности имеющихся и строительство новых водопропускных конструкций под автомобильными и железными дорогами. Следует возводить защитные сооружения и водоотводные арычные каналы. Это поручается Республиканскому штабу и в целом правительству", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды, благодаря чему в весенне-летний период будет возможность сохранить необходимый для хозяйства запас воды.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий. После он посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе.