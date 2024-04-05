Как Мирзиёев встретил Токаева
Фото: akorda.kz
5 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.
Фото: akorda.kz
Красочными фотографиями с места встречи поделились в пресс-службе Акорды.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Президента встречали многочисленные музыканты, танцоры.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В программе визита также обозначены неформальная встреча лидеров двух стран и совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Фото: akorda.kz
Материал по теме
Анонс неформальной встречи двух президентов ранее публиковала Акорда.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript