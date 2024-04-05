Как Мирзиёев встретил Токаева

Фото: akorda.kz

5 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.

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