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Как Мирзиёев встретил Токаева

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42 Фото: akorda.kz
5 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.
Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Красочными фотографиями с места встречи поделились в пресс-службе Акорды.

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Президента встречали многочисленные музыканты, танцоры.

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

В программе визита также обозначены неформальная встреча лидеров двух стран и совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.

Как Токаева встретили в аэропорту Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Фото: akorda.kz

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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан
, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:42

Анонс неформальной встречи двух президентов ранее публиковала Акорда.

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