Токаев: Казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость

5 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана с удовлетворением констатировал успешное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Также он отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией достигнутых договоренностей. Планомерно исполняются соответствующие "дорожные карты", идет работа по подписанным соглашениям и торговым контрактам.

По его словам, сохраняются неплохие показатели взаимного товарооборота. По итогам 2023 года он составил 4,4 млрд долларов.

"Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. На сегодня портфель включает 60 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов и созданием более 13 тысяч рабочих мест. Успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении лидер Казахстана заявил, что казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран

"В этой связи глава государства поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Помимо этого президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли.

Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана.

В завершении встречи Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев рассмотрели региональную повестку дня и сверили часы по вопросам взаимодействия в международных структурах.

Материал по теме Как Мирзиёев встретил Токаева

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч сегодня, 5 апреля 2024 года. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев.