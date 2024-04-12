Президент подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах
Как пишет Акорда, отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.
"Правительство и акиматы должны в ускоренном порядке решать вопросы размещения пострадавших, оказывать им всю необходимую помощь. Эта работа уже проводится. Держать на постоянном контроле ситуацию в эвакуационных пунктах. Оперативно организовать пункты по восстановлению утраченных документов, оказанию правовой и психологической помощи. Кстати говоря, утраченные документы – это тоже проблема. Люди поспешно покидали дома, надо будет помочь с восстановлением документов. Развернуть общественные штабы в тех районах, где ситуация крайне сложная. Вести разъяснительную работу", – отметил президент.
В ходе заседания штаба Министерству здравоохранения совместно с Министерством сельского хозяйства поручено усилить контроль и обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки в стране, а также провести дезинфекцию многоквартирных домов, социальных и других объектов.
Информация, появившаяся в социальных сетях о распространении инфекционных заболеваний и ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с паводками, не подтвердилась.
Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков.
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