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Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян

Новый маршрут и улицы: о чем договорились Токаев с Пашиняном, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 14:49 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Также он обратил внимание на наличие большого потенциала для укрепления всесторонних отношений между двумя странами.

Как полагает президент, развитие транспортно-логистического сектора – одно их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

"В этой связи мы приветствуем инициативу Пашиняна "Перекресток мира". Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран. Кроме  того, обсудили возможности расширения номенклатуры товаров в сфере агропромышленного комплекса. Есть заинтересованность в развитии сотрудничества в области цифровых технологий. Казахстан выражает готовность к реализации совместных проектов со своими армянскими партнерами в этой важной сфере".Касым-Жомарт Токаев

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.

"В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет".Касым-Жомарт Токаев

Пользуясь случаем, глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре 2024 года.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в ходе двусторонних переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Далее президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

"Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе".Касым-Жомарт Токаев

В завершение президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 14:49

Утром 15 апреля 2024 года Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. Торжественная церемония встречи президента Казахстана состоялась в государственной резиденции Армении. Позднее Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности.

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Президент Таджикистана готов оказать необходимую поддержку Казахстану во время паводков
Анастасия Московчук
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