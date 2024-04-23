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Законодательство РК

Названа сумма, которую выделили для пострадавших от паводков казахстанцев

Названа сумма, которую выделили для пострадавших от паводков казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:19 Фото: Zakon.kz
Стало известно, сколько денег выделили для казахстанцев, пострадавших от паводков. Сумму озвучил председатель Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрий Малахов, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства, как отметил глава АФМ, правительством, квазигосударственными компаниями, предпринимателями, общественными фондами для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим выделено свыше 140 млрд тенге.

"В этой связи поручаю обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий. Наша задача – чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан", – подчеркнул Дмитрий Малахов 23 апреля 2024 года.

Он отметил, что нельзя исключать активизацию мошенников, объявляющих различные сборы денег для помощи пострадавшим.

"Необходимо своевременно выявлять и пресекать их незаконную деятельность".Дмитрий Малахов

Ранее глава АФМ поручил не допустить роста цен на продукты, воду и лекарства в подтопленных регионах Казахстана. А также стало известно, что АФМ проверит расходование денег, предназначенных для строительства гидросооружений.

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