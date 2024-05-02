Человек, который знает свое дело: вице-министр высказался об отставке Багдата Мусина

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Орзабек высказался об отставке своего экс-начальника – Багдата Мусина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, у него нет подробной информации об отставке Багдата Мусина. Об этом в министерстве узнали ровно тогда, когда экс-министр уже подал в отставку.

В кулуарах Сената журналисты также уточнили у Асхата Орзабека, каким начальником был Багдат Мусин.

"Я думаю, что оценку работе министра дает народ и руководство. Он профессионал, отрасль свою знает, тем более, что он вырос в этой отрасли. Это человек, который знал и знает свое дело. Для кого-то может он был строгим, и это было хорошо. Я могу говорить только о себе, у меня с ним были хорошие рабочие отношения", – ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Орзабек.

На вопрос о том, кто может занять вакантное кресло министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Асхат Оразбек не смог ответить.

30 апреля президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

