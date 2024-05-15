На экс-министра Багдата Мусина завели уголовное дело? Комментарий Антикора

В Агентстве по противодействию коррупции корреспонденту Zakon.kz рассказали, действительно ли на экс-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина завели уголовное дело.

30 апреля Багдат Мусин покинул пост министра цифрового развития. А после, на фоне его увольнения, в Сети появилась информация, что на экс-главу МЦРИАП завели уголовное дело.

Однако нашему корреспонденту эту информацию опровергли в Агентстве по противодействию коррупции.

"В настоящее время в производстве Агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Багдата Батырбековича не имеется", – сообщил корреспонденту Zakon.kz в ответе на официальный запрос руководитель Службы досудебного расследования Канат Сулейменов.

Отметим, в конце апреля президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

2 мая в кулуарах Сената вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Орзабек высказался об отставке своего экс-начальника, заявив, что в министерстве до последнего не знали об увольнении Багдата Мусина.

6 мая вакантное кресло министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером "Binance Kazakhstan".