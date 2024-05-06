Когда Армения и Азербайджан встретятся на переговорах в Алматы

В Министерстве иностранных дел Казахстана 6 мая рассказали, когда состоятся переговоры между Арменией и Азербайджаном в Алматы, сообщает корерспондент Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, продолжение переговоров по мирному договору между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями состоится в Алматы 10 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.

После в казахстанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами, и в данном случае речь о посредничестве Астаны не идет.