Когда Армения и Азербайджан встретятся на переговорах в Алматы
Как рассказал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, продолжение переговоров по мирному договору между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями состоится в Алматы 10 мая 2024 года.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.
После в казахстанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами, и в данном случае речь о посредничестве Астаны не идет.