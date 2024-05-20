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Токаев надеется на визит Си Цзиньпина в Астану

Токаев надеется на визит Си Цзиньпина в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:39 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И. В ходе встречи 20 мая 2024 года президент подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике, сообщает Zakon.kz.

Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т. д.

"Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед – в будущее".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, министр Ван И выразил благодарность за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени председателя Си Цзиньпина.

Токаев надеется на визит Си Цзиньпина в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:39

Фото: akorda.kz

"В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов", – говорится в сообщении.

Глава государства передал теплые слова приветствия лидеру Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.

Ранее Токаев принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече 20 мая 2024 года были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства двух стран.

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