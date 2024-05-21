Как прошла встреча Токаева с министрами иностранных дел государств – членов ШОС

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств – членов ШОС. Он отметил, что заседание Совета министров иностранных дел государств – это один из важнейших форматов ШОС по решению актуальных вопросов широкой повестки дня, сообщает Zakon.kz.

Открывая мероприятие, Токаев от имени Казахстана – действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества, а также от себя лично выразил всему народу и руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента и министра иностранных дел этой страны.

Он отдельно отметил, что представители Ирана, несмотря на трудное для страны время, а также Беларуси, которая в скором времени вступит в наши ряды, впервые участвуют в работе СМИД в Астане.

"Убежден, что ваши страны внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление "шанхайского духа" и углубление многостороннего сотрудничества в рамках ШОС. Наша организация объединяет уже десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты и на которые приходится четверть мирового ВВП и 15% мировой торговли. Казахстан, будучи председателем ШОС, прилагает максимальные усилия для дальнейшего укрепления потенциала организации". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства выразил благодарность странам-участницам за поддержку казахстанских инициатив и плодотворную совместную работу.

По словам президента, проведено более 100 масштабных мероприятий, включая цифровой, туристический и энергетический форумы ШОС. К примеру, завершается работа над проектом "Духовные святыни" стран Шанхайской организации сотрудничества.

"По нашей инициативе 2024 год объявлен Годом экологии ШОС. Правительство Казахстана продолжает подготовку к ряду дополнительных значимых мероприятий в сферах энергетики, транспорта и культуры". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства полагает, что настало время коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития во имя всего человечества.

Именно поэтому, продолжил Токаев, Казахстан предложил выработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".

"Принятие данного документа, а также Астанинской декларации ШОС в ходе предстоящего саммита будет, на наш взгляд, содействовать консолидации международных усилий для урегулирования конфликтов в различных регионах мира". Касым-Жомарт Токаев

Отдельного внимания требуют дальнейшие шаги в реформировании ШОС, заключил президент.

Днем ранее, 20 мая 2024 года, Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Также президент встретился с министром иностранных дел Китая Ван И и главой Национального собрания Турции.