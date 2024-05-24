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Токаев в Сингапуре: где еще выступил президент Казахстана

Токаев – в Сингапуре: где еще выступил президент Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:19 Фото: akorda.kz
Находящийся с государственным визитом в Сингапуре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 мая 2024 года принял участие в Казахско-сингапурском форуме ректоров "Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании", сообщает Zakon.kz.

Приветствуя участников форума, глава государства отметил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана.

"Сегодняшний форум является важной вехой в нашем сотрудничестве. Он призван вывести казахско-сингапурское взаимодействие в сфере образования и научных исследований на более высокий уровень. Вчера я провел очень содержательные переговоры с Президентом и Премьер-министром Сингапура по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферы науки, образования и контакты между людьми. Переход Казахстана к более прозрачной и устойчивой рыночной экономике требует динамичных, устойчивых образовательных стандартов и цифровой трансформации", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он указал на важность последовательного подхода Казахстана к открытию филиалов ведущих университетов в нашей стране и развитию исследовательского партнерства с зарубежными институтами.

"За последние несколько лет мы создали стратегические альянсы с 19 престижными университетами. Американские, британские, российские и немецкие университеты уже открыли свои филиалы в нашей стране. Китайские, турецкие, итальянские и другие университеты также проявляют большой интерес к Казахстану", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что накануне был подписан меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между профильными ведомствами двух стран.

"Эту динамику продолжит принятие ряда других документов, включая Меморандум о взаимопонимании с Наньянгским технологическим университетом. Он направлен на сотрудничество в области управления водными ресурсами – эта тема имеет огромное значение для Казахстана. Вода – жизненно важный ресурс, влияющий на все аспекты нашей жизни – от сельского хозяйства до промышленности, от здравоохранения до окружающей среды. Эффективное управление водными ресурсами имеет решающее значение для устойчивого развития и экономической стабильности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было сказано, что Казахстан в рамках программы "Болашак" стремится направлять своих исследователей и ученых в Сингапур. По словам главы государства, за время существования этой программы более 12 тыс. казахстанских студентов получили возможность обучаться в лучших университетах мира, 72 из них – в Сингапуре.

"Надеюсь, что еще больше студентов из Казахстана получат возможность приобрести опыт и знания в вашей прекрасной стране. Ежегодно мы выделяем 500 стипендий на проведение исследований. С нетерпением ждем увеличения числа казахстанских ученых в Сингапуре. Образование и наука – краеугольные камни прогресса и инноваций. Инвестируя в эти сферы, мы проявляем заботу о своем будущем. Наше партнерство с Сингапуром является свидетельством того, как международное сотрудничество способствует прогрессу и создает возможности для наших народов", – подчеркнул в завершение своей речи лидер Казахстана.
Токаев – в Сингапуре: где еще выступил президент Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:19

Фото: akorda.kz

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Сингапуре с 23 мая 2024 года.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сингапур 2024 год Политика Внешняя политика
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