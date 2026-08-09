Токаев направил телеграмму президенту Сингапура

9 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тармана Шанмугаратнама и его соотечественников с национальным праздником Сингапура – Днем независимости.

"В телеграмме президент отметил особую значимость этого праздника для народа Сингапура как символа национального единства, суверенитета и устойчивого развития государства. Он выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо народов двух стран", – сообщили в Акорде.

Глава нашего государства пожелал Шанмугаратнаму успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Сингапура – благополучия и процветания.

Днем ранее, 8 августа, король Бельгии направил телеграмму Токаеву.