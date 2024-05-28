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Вопросы глобальной повестки обсудили Токаев и канцлер Германии

Вопросы глобальной повестки обсудили Токаев и канцлер Германии, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 20:53 Фото: akorda.kz
28 мая состоялся телефонный разговор президента Казахстана с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

"Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия – Германия" в Астане.

Ранее в европейском информационном телеканале Euronews 28 мая 2024 года, вышла статья главы государства Касым-Жомарта Токаева. В ней президент Казахстана высказался о роли средних держав

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